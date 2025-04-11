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فؤاد الدويري نقيبًا لمقاولي الإنشاءات الأردنيين

منذ 47 ثانية
فؤاد الدويري نقيبًا لمقاولي الإنشاءات الأردنيين

وطنا اليوم:فاز المرشح فؤاد الدويري بمنصب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين للدورة الخامسة والعشرين
وأُعلن مساء الجمعة عن فوز فؤاد الدويري بمنصب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي جرت بمقر النقابة في منطقة دير غبار – عمّان، وسط منافسة قوية شهدتها الدورة الخامسة والعشرون.
وجاء فوز الدويري ضمن قائمة “العمل والإنجاز”، التي تنافست مع قائمة “المقاول الأردني” برئاسة المرشح وائل طوقان، حيث شارك في الاقتراع نحو 1800 مقاول ممّن استكملوا شروط التصويت وسددوا الرسوم المقررة.
واستمرت عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وتمت عملية فرز الأصوات إلكترونيًا، في خطوة اعتُبرت متقدمة على صعيد الشفافية وسرعة الإنجاز.
ويحمل فوز الدويري آمالًا جديدة في تطوير العمل النقابي وتعزيز دور المقاولين في القطاع، وسط تحديات اقتصادية وتنظيمية تتطلب تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة


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