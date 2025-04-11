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مناطق في الشمال والوسط تشهد زخات مطرية

منذ 30 ثانية
مناطق في الشمال والوسط تشهد زخات مطرية

وطنا اليوم:شهدت مناطق شمال وغرب عمان (الجبيهة،ابو نصير، صويلح، المدينة الطبية، شارع مكة وادي السير، شارع الجامعة ، تساقطا مطريا مساء اليوم الجمعة.
كما شهدت مناطق في عجلون واربد زخات مطرية فترة ما بعد الظهر، فيما يحذر من احتمال انخفاض مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب تشكل الضباب مساء.
وبحسب ادارة الأرصاد الجوية، تنشط الرياح المثيرة للغبار مما قد يؤدي إلى تراكم الغبار في المناطق الصحراوية والغربية.
ونصحت يُنصح المواطنين بارتداء الملابس الدافئة خاصة خلال ساعات الصباح والليل، مع توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات المبتلة.
ويوم غد السبت، تبقى درجات الحرارة باردة نسبياً في أغلب المناطق نهارًا، فيما تسجل بعض المناطق مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة معتدلة الحرارة.
ويُلاحظ تكوّن غيوم على ارتفاعات منخفضة خصوصًا في المناطق الغربية، مع فرصة لهطول زخات مطرية خفيفة في شمال المملكة وبعض أجزاء المناطق الوسطى الغربية.


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