الأشغال تطرح عطاء صيانة وتأهيل طريق كفر أسد الشونة الشمالية

وطنا اليوم:طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاء لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل طريق كفر أسد الشونة الشمالية الذي ظل على مدى سنوات مثار مطالبات المواطنين جراء تهالك بنيتها التحتية .

ويتضمن المشروع أعمال صيانة لمسافة الطريق الممتدة من إشارة كفر اسد بلواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في الشونة الشمالية بطول 8 كيلومترات باتجاه واحد .

وقال مدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي، إن مشروع العطاء المركزي للطريق المتوقع المباشرة بتنفيذه الشهر المقبل، يشمل أعمال الكشط لطبقة الخلطة الإسفلتية السطحية ضمن المواصفات والمعايير المطلوبة، وتنفيذ أعمال الترقيعات، ومعالجة التشققات وعمل خلطة إسفلتية، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس وغيرها.

وأضاف، أن طريق كفر اسد الشونة الشمالية يقع ضمن أولويات وزارة الأشغال العامة لأهميته وحاجته الماسة لتحسين بنيته التحتية التي تعاني من الاهتراء والتهالك في العديد من اجزائها التي اجريت لها بعض أعمال الصيانة العام الماضي من مخصصات الوزارة ومجلس المحافظة بتكلفة 300 ألف دينار، لافتًا إلى أن الاتجاه الآخر من الطريق الذي لم يشمله المشروع من المؤمل تنفيذ صيانته مستقبلا حال توفر المخصصات المالية .

بدوره، ثمن رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، استجابة وزارة الأشغال العامة لمطالبات المجلس والمواطنين لغاية تعزيز أمان مستخدمي الطريق وتسهيل المرور والحد من الحوادث المرورية بسبب انتشار الحفر التي باتت مصائد للمركبات، لافتًا إلى تنفيذ أعمال صيانة للطريق سابقًا بتمويل من موازنة المجلس، إلا أنها كانت لا تفي بالاحتياجات الفعلية للطريق وبنيته التحتية المتهالكة .

يشار إلى أن الطريق الواقعة ضمن مسار طريق الستين غربي إربد أُنجزت قبل أكثر من 30 عامًا بأربعة مسارب وجزيرة وسطية، وتعد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة إربد بألوية غرب إربد والوسطية والأغوار الشمالية، حيث تشهد كثافة مرورية وتخدم المعابر الحدودية وحركة الشحن ونقل المنتجات الزراعية، إلى جانب خدمتها للحركة السياحية.