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وزير الخارجية يلتقي رئيسة كوسوفو

منذ دقيقة واحدة
وزير الخارجية يلتقي رئيسة كوسوفو

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.
وجرى خلال اللقاء متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيسة الكوسوفية على هامش اجتماعات عملية العقبة التي استضافتها بلغاريا بتاريخ ٤ نيسان 2025.


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