هل فعلا حرر عمر المختار ليبيا ؟

م.مجدي القبالين

يستمر البعض في ترويج سردية مغلوطة أن استشهاد عمر المختار هو الذي حرر ليبيا من الاحتلال الإيطالي، وكأن التحرير كان نتيجة مباشرة لمعاركه فقط. لكن الحقيقة التاريخية، بعيدًا عن الشعارات، تقول غير ذلك.

عمر المختار، رحمه الله، كان رمزًا للمقاومة والصمود، وقاد حركة جهادية ضد الاحتلال الإيطالي، لكن من الناحية العسكرية، كانت الكفة تميل بشدة لصالح الجيش الإيطالي الذي امتلك تفوقًا ساحقًا في العدد والعدة والسلاح الجوي. كانت المعارك أقرب إلى معارك إرادة ومعنويات أكثر منها حسمًا عسكريًا.

عمر المختار استشهد عام 1931، بينما التحرير الحقيقي لليبيا لم يحدث إلا بعد ٢٠ سنة من استشهاده، في عام 1951، بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية.

ما غفل عنه مروجو هذه الرواية هو أن ليبيا لم تتحرر نتيجة لانتصار المقاومة المحلية وحدها، بل لأن إيطاليا نفسها انهارت كقوة استعمارية بعد أن سُحقت في الحرب العالمية الثانية.

فمع تقدم الحلفاء في شمال إفريقيا، دخلت قوات الحلفاء إلى ليبيا بين عامي 1942 و1943، وأطاحت بالسيطرة الإيطالية، مما مهّد الطريق أمام ليبيا لأن تخرج من الحقبة الاستعمارية تمامًا.

ولولا هذا التحول الدولي الضخم، لبقي الاحتلال قائماً رغم بطولات المختار، لأن الميدان وحده وقتها كان يفرض معادلة صعبة لا تسمح بتحرير ليبيا بالقوة الذاتية فقط.

لذلك من المهم أن نُميّز بين بطولة عمر المختار كرجل مقاومة ألهم الأجيال، وبين التحرير الفعلي الذي جاء نتيجة لعوامل استراتيجية عالمية، وفي مقدمتها هزيمة إيطاليا وتدخل الحلفاء عسكريًا في الأراضي الليبية.

التاريخ لا يُكتب بالعاطفة، بل بفهم الأسباب الحقيقية وتحليل مجريات الأحداث بواقعية