سلطات الاحتلال تبعد خطيب المسجد الأقصى لمدة أسبوع

وطنا اليوم:سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى المبارك، محمد سليم، قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وفقا لإعلام محافظة القدس.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت سليم عقب صلاة الجمعة، للتحقيق مع مخابراته، بعد دعائه للفلسطينيين في قطاع غزة خلال خطبة الجمعة.

وكان الآلاف قد أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

وشدد الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، عبر نصب الحواجز والبوابات الحديدية عند مداخل القرى والمدن الفلسطينية.

ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة إلى 898 حاجزا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الحالي، و146 بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.