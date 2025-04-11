إعادة تصدير 4578 مركبة إلى سوريا خلال 3 أشهر

وطنا اليوم:بلغ إجمالي عدد مركبات الترانزيت الخارجة من المنطقة الحرة في الزقاء باتجاه سوريا، 4578 مركبة، منذ إعادة افتتاح المعابر وعودة العمل بالمنطقة الحرة المشتركة ولغاية الـ25 من آذار 2025 بحسب بيانات دائرة الجمارك.

وبين مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء ركاد العيسى، أن إعادة تصدير المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى سوريا، تشهد نموا متصاعدا، حيث توزعت المركبات على 3593 مركبة خرجت إلى سوريا عبر معبر جابر، و985 مركبة، عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

وأكد العيسى أن جمرك المنطقة الحرة وكوادره على جاهزية تامة للتعامل مع متغيرات حجم الطلب على المركبات من الحرة إلى سوريا، وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

وكانت الجمارك قد اتخذت إجراءات تسهيلية لإعادة تصدير المركبات إلى سوريا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل السماح للمركبات المعفاة “معلقة الرسوم” التي تحمل الترميز رقم 81 والعمومي، بإجراء الإيداع في المنطقة الحرة في الزرقاء، وإعادة تصديرها إلى السوق السورية خلال يوم عمل واحد، إضافة إلى إمكانية منح المركبات المخلص عليها لصالح سوريا لوحة ” ترانزيت” لتغادر بشكل مباشر من المنطقة الحرة إلى سوريا، وذلك بهدف السماح لأكبر شريحة ممكنة الاستفادة من تلك الإجراءات.