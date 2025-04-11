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القاهرة : تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ومرفوض

منذ 31 ثانية
القاهرة : تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ومرفوض

وطنا اليوم:أكّد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، أن أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين مرفوض تماما وهو بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر ولا يمكن السماح به وتجاوزه.
وقال عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط الذي يضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، المنعقد في تركيا، إنّ خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤشر إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو ما تريده إسرائيل.
وشدد على ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفا أن الموقف العربي والإسلامي والأوروبي يرفض أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم.
وأشار إلى ان الجهود المصرية -القطرية مستمرة يوميا للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من الأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والإمارات والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن كل من مملكة إسبانيا، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، وروسيا الاتحادية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المتحدة، وفرنسا.


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