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الدكتور نواف العجارمة يكتب للأمن العام بمناسبة ذكرى 104 سنوات على التأسيس

منذ 27 ثانية
الدكتور نواف العجارمة يكتب للأمن العام بمناسبة ذكرى 104 سنوات على التأسيس

كتب الدكتور نواف العجارمة، أمين عام وزارة التربية والتعليم : 

في ذكرى التأسيس، كلمة ونصف :
صباح الخير لعيون ما نامت، وقامات ما اتكأت ولا مالت، أصحاب الأعين البصيرة، والأيدي الماهرة الرحيمة، مقتحمي الأهوال، النشامى الأبطال، الذين هم أصل سكينتا، وجوهر راحتنا، حصن أرواحنا وسياج قلوبنا.
صباح الخير لأمننا العام، وهو يكمل عامه الرابع بعد المائة، بالعزيمة ذاتها، والمسؤولية التي ما انحرفت لحظة عن رسالتها، ولا رضيت بالتخلي عن رايتها، حتى صار رجالها قدوات تحتذى، وأمثلة عالية ترتجى، في وطن تتلمذ على أيدي أبناء هاشم في الرحمة والعطاء والالتزام، ضمن مسيرة مباركة عظيمة، كان فيها الإنسان ولا يزال أغلى ما نملك. وكان فيها أمننا العام خير حفيظ على هذا الإنسان.


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