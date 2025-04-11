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قريباً .. رئيس الوزراء إلى العاصمة الأميركية واشنطن

منذ 21 ثانية
قريباً .. رئيس الوزراء إلى العاصمة الأميركية واشنطن

وطنا اليوم:علم أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وبرفقته عدد محدود من أعضاء الفريق الاقتصادي، سيتوجهون إلى واشنطن الأسبوع القادم للاجتماع بعدد من كبار مسؤولي الادارة الأميركية لمناقشة آخر تطورات العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين، وذلك بحسب مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه بصفته غير مفوض بالحديث.
وزاد المصدر أن اللمسات النهائية على مواعيد حسان وفريقه باتت جاهزة، مشيرا الى أن أبرز الملفات على جدول رئيس الوزراء وفريقه هي ملفات التعرفات الجمركية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وألمح المصدر إلى أن زيارة الرئيس ستكون رشيقة في عدد المرافقين معه من الرئاسة، إضافة إلى قصر مدتها، لالتزام الرئيس بتنفيذ زيادة ترشيد الإنفاق الحكومي.
وفي ذات السياق، يذكر أن الأردن كان من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وسبقها توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، وساهمت هذه الاتفاقيات بجذب استثمارات معتبرة للأردن والتي من خلالها تم توليد العديد من فرص العمل للأردنيين.
وتشير إحصائيات التجارة الخارجية إلى أن الصادرات الأردنية للسوق الأميركي خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024 بلغت أكثر من ملياري دينار، وبارتفاع وصلت نسبته الى ما يقارب 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، وشكلت هذه الصادرات ما نسبته 26% من الصادرات الوطنية، ويميل الميزان التجاري بصورة واضحة لصالح الأردن، حيث بلغت المستوردات الأردنية حوالي 1.1مليا ردينار.


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