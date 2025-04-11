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لأول مرة في التاريخ.. سعر الذهب يتجاوز 3200 دولار للأونصة

منذ 3 دقائق
لأول مرة في التاريخ.. سعر الذهب يتجاوز 3200 دولار للأونصة

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى مستويات غير مسبوقة في التعاملات الفورية فوق مستويات 3200 دولار للأونصة، وذلك بدعم من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمية نتيجة نزاع تجاري وتراشق للتعرفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1 بالمئة، ليصل إلى 3212 دولار للأونصة، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5 بالمئة على مدار الأسبوع، وفق شبكة (سي إن بي سي).
كما وارتفع الذهب، الذي يستخدم على نطاق واسع للتحوط أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي والتضخم، بأكثر من 21 بالمئة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة ليصل إلى 938.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 915.75 دولار.


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