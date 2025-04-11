إزالة دوار الصناعة “الدفاع المدني” في وادي السير

وطنا اليوم:باشرت امانة عمان والجهات المعنية ، صباح الجمعة ، بعملية إزالة دوار الصناعة المعروف شعبيًا باسم “دوار الدفاع المدني” في منطقة وادي السير.

وسيتم تحويل الدوار الى إشارة ضوئية حديثة، وذلك ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتخفيف الأزمات المرورية في المنطقة.

ويأتي القرار بعد دراسات للواقع المروري في المنطقة ، حيث كان الدوار يمثل نقطة ازدحام مزمنة لسنوات.

وتشمل الخطة المرورية الجديدة للمنطقة إعادة تنظيم اتجاهات السير في الشوارع المحيطة لضمان انسيابية حركة المركبات وسلامة المشاة.