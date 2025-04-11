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أمين عام الإفتاء: الأحكام الشرعية الضامن الأهم لقوة الأردن

منذ دقيقة واحدة
أمين عام الإفتاء: الأحكام الشرعية الضامن الأهم لقوة الأردن

وطنا اليوم:قال أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني، إن التزام الأحكام الشرعية في قوانيننا وتعاملاتنا وفي شؤون حياتنا كلها، هو الضامن الأهم لقوة أردننا ووحدة صفنا وهو السد المنيع لكل من تسول له نفسه العبث بثوابتنا.
وأضاف الدكتور الكيلاني في فيديو عبر صفحة دائرة الإفتاء اليوم الخميس، أن التزامنا بهدي القرآن الكريم والسنة المطهرة، هو حصننا في وجه مخططات أعدائنا تجاه أوطاننا ومقدراتنا ومقدساتنا وأسرتنا ومبادئنا وأخلاقنا، وأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينهض بهمتنا إلى وحدة صفنا وألفة قلوبنا ومن الحكم الشرعي نتعلم أن الدفاع عن أردننا والمحافظة عليه عقيدة وعبادة نتعبد الله بها.
وأكد الكيلاني، أن الحكم الشرعي، هو الذي يوصينا بوحدة الصف، والقيام بالمسؤوليات الوطنية التي تحفظ أمن البلاد والعباد، وهو الذي يلزمنا بالنهوض بأعبائنا وأن ندافع عن حقوقنا، وأن ننهض بهممنا ونحن نواجه تحديات خطيرة داخلية وخارجية.


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