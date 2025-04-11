61 مليون دولار مساعدات نقدية استفاد منها 301 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي

وطنا اليوم:قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، 61 مليون دولار مساعدات نقدية مباشرة للاجئين في الأردن خلال 2024، ضمن برنامج “المساعدة النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية”، حيث استفاد منها 301 ألف لاجئ.

وأشارت المفوضية في تقريرها، إلى أنها تُقدم المساعدات النقدية لجميع اللاجئين السوريين في المخيمات بشكل ربع سنوي، كدعم إضافي إلى جانب الخدمات العينية المحدودة المتوافرة مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وسط فرص عمل شبه معدومة داخل المخيمات.

وبلغ متوسط التحويل النقدي في المخيمات خلال 2024 نحو 30 دينارًا أردنيًا لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، مع زيادات إضافية للأطفال دون العامين، و5 دنانير لكل امرأة في سن الإنجاب، و25 دينارًا لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما في المجتمعات المضيفة، فتُمنح المساعدات النقدية شهريًا لأكثر اللاجئين فقرًا وهشاشة، بحسب معايير دقيقة وتوفر التمويل، حيث تراوح الدعم بين 80 دينارًا للفرد الواحد و155 دينارًا للأسر الكبيرة (سبعة أفراد فأكثر)، بمتوسط قدره 116 دينارًا شهريًا، وهو ما يعادل نحو 25% من الحد الأدنى لسلة الإنفاق الأساسية في الأردن لأسرة من أربعة أفراد.

وتعتمد المفوضية ثلاث وسائل لتحويل الأموال إلى اللاجئين، وهي: المحافظ الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي المزودة بتقنية التعرف على قزحية العين، وبطاقات الصراف الآلي، إذ تلقى في المخيمات 93% من الأسر المساعدات عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل 6% عبر أجهزة الصراف الآلي بتقنية قزحية العين، و1% فقط عبر بطاقات الصراف الآلي.

أما في المجتمعات المضيفة، فقد حصل 59% من اللاجئين على مساعداتهم عبر المحافظ الإلكترونية، و28% عبر تقنية قزحية العين، بينما استخدم 13% البطاقات البنكية.

وأكدت المفوضية التزامها بمواصلة دعم اللاجئين في الأردن، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمعيشية، معربة عن أملها في استمرار التمويل الدولي؛ لضمان استدامة هذه المساعدات الحيوية التي تُسهم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات اللاجئين الأساسية وتخفيف معاناتهم.

وكانت المفوضية السامية قد أشارت في تقرير سابق لها أنها تلقت مبلغًا إجماليًا قدره 160.4 مليون دولار من المساهمات الموجهة لدعم العمليات الإنسانية في الأردن حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وأشارت إلى أن هذا التمويل يمثل 43% من إجمالي احتياجات المنظمة المالية المقدرة لعام 2024، التي تبلغ 374.8 مليون دولار.

وبينت أنه جرى تقديم هذه المساهمات من عدد من الدول المانحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تبرعات من جهات خاصة ومنظمات دولية. وعلى الرغم من هذا الدعم، لا تزال هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو 214.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 57% من الاحتياجات المالية.

وأظهر تقرير أخر للمفوضية أن التمويل المتاح لتغطية احتياجات اللاجئين والبرامج الإنسانية في الأردن لعام 2025 بلغ حتى الآن 15% من إجمالي المتطلبات المالية البالغة 372.8 مليون دولار أميركي، مما يشير إلى فجوة تمويلية تقدر بـ 317.46 مليون دولار، أي ما يعادل 85% من إجمالي الاحتياجات.

وأوضحت أن التمويل المقدم يشمل مساهمات مباشرة مخصصة للأردن، بالإضافة إلى التمويل غير المخصص والمخصص جزئياً الذي يمكن إعادة توجيهه لدعم البرامج الإنسانية في المملكة.