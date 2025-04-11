الحرارة أقل من معدلاتها بـ7 درجات اليوم

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة العظمى الجمعة، أقل من معدلاتها الأعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو (6-7) درجات مئوية، مع بقاء الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويبقى الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق السبت، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في الشمال والوسط، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الشمال، وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة الأحد، مع بقاء الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

يبقى الطقس غير مستقر مع أجواء باردة نسبيا في اغلب المناطق، ومائلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات من الأمطار في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، مع فرصة ضعيفة بأن تمتد الهطولات لاحقاً لتشمل أجزاء من الشمال والوسط.