بن غفير يدعو لقصف مخازن الغذاء والكهرباء في قطاع غزة

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “معاريف” العبرية بأن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، دعا إلى قصف مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء في قطاع غزة، للضغط على حركة حماس.

وأضاف بن غفير، وفق الصحيفة، أن مصلحة حماس تكمن في الحفاظ على المحتجزين، زاعما أن السبيل لإعادتهم إلى ديارهم هو إخضاع حركة حماس لسيطرة الاحتلال.

وفي سياق آخر، أشار بن غفير إلى وجود خلافات بينه وبين رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مؤكدًا دعمه لحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اختيار رئيس جديد للجهاز الأمني.

كما انتقد بن غفير قضاة المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن العديد منهم يتبنون تصورات وأجندات مختلفة عن تلك التي يؤمن بها والتيار الذي يمثله.