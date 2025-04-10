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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

10 أبريل 2025
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

وطنا اليوم_عمان 10 نيسان 2025- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس ، واجب العزاء إلى عشيرة اللوزيين بوفاة الحاج علي سلامة السليمان اللوزي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في منطقة الجبيهةبمحافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة اللوزيين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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