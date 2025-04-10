مصادر تكشف : بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا

وطنا اليوم:بعدما طلبت الحكومة السورية عودته إلى دمشق، أفادت مصادر بأن مندوب سوريا السابق في الأمم المتحدة بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء في روسيا.

أتى ذلك، عقب إصدار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قرارا قبل يومين قضى بنقل السفير السوري في موسكو إلى الإدارة المركزية بدمشق.

وكان الجعفري تملص سابقا من انتهاكات النظام السابق، وحمّل ما أسماها “المنظومة مسؤولية إدارة البلاد بعقلية المافيا”.

يشار إلى أن الجعفري كان عين مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، وظل لسنوات في هذا المنصب.

ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022

يبلغ الجعفري من العمر 69 عامًا، أي أنه تجاوز سن التقاعد بأربع سنوات، ويفضل البقاء في موسكو لأسباب متعددة، من بينها وجود أسرته هناك؛ إذ يعمل ابنه طبيب أسنان في العاصمة الروسية، بينما تعمل ابنته في إحدى الشركات الخاصة. كما يعاني الجعفري من حالة صحية تتطلب إشرافًا طبيًا مستمرًا، وهو ما يجعله يفضل البقاء في روسيا على العودة إلى دمشق.

سبق للجعفري أن عبّر عن مواقف ناقدة للنظام السوري، حيث تملص من مسؤولية الانتهاكات السابقة، محمّلًا ما سماها “المنظومة” مسؤولية إدارة البلاد بعقلية المافيا.

وفي تصريح مفاجئ من موسكو في ديسمبر 2024، قال إن “سوريا لم تكن تحت حكم نظام حقيقي، بل كانت خاضعة لسيطرة منظومة فساد ومافيا رهنت البلاد لخدمة مصالحها الخاصة”، مشيرًا إلى أن البلاد اليوم باتت ملكًا لجميع أبنائها، ومعربًا عن ثقته بقدرة الشعب السوري على تجاوز المحن والتحديات.

شغل الجعفري منصب مندوب سوريا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2006، وظل في هذا المنصب لسنوات طويلة، قبل أن يُعين سفيرًا لبلاده في موسكو في أكتوبر 2022.