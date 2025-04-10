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الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

10 أبريل 2025
الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

وطنا اليوم:ضمن جهود الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية توزيع المياه النقيّة الصالحة للشرب على النازحين في مراكز الإيواء، في ظل التحديات المتفاقمة وندرة الموارد الأساسية.
الى ذلك قال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه إن انقطاع خط مياه “مكروت” الذي يزود مدينة غزة بالمياه يعمق من أزمة شح المياه، إذ يزود الخط المدينة بـ 70% من إجمالي واردات المياه في الأشهر الماضية.
وأشار النبيه إن انقطاع خط “مكروت” جاء بالتزامن مع تدمير الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 75% من إجمالي آبار المياه المركزية التابعة للبلدية، إضافة لتدمير أكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه، وبالتالي فإن أزمة المياه تتعمق بشكل كبير.
وأوضح أن الفلسطينيين يحصلون على كميات شحيحة من المياه وبطرق صعبة للغاية، حيث يضطرون لحمل المياه مسافات طويلة وبطرق بدائية جدا، ومن المعروف أن شح المياه يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة الأمراض الجلدية.


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