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اختيار المهندسة الأردنية أسيل المجالي عضوًا تنفيذياً في اللجنة التوجيهية لمنتدى عالمي هام

10 أبريل 2025
اختيار المهندسة الأردنية أسيل المجالي عضوًا تنفيذياً في اللجنة التوجيهية لمنتدى عالمي هام

وطنا اليوم:في إنجاز أردني متميز، تم اختيار المهندسة أسيل المجالي كأول مهندسة من الأردن ومنطقة الشرق الأوسط تنضم كعضو تنفيذي في اللجنة التوجيهية لمنتدى الاقتصاد الحضري العالمي (Urban Economy Forum – UEF)، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة UN-Habitat.

يوُعد هذا المنتدى منصة دولية مرموقة تُعنى بمواجهة التحديات الحضرية الكبرى، مثل الحد من عدم المساواة، وتطوير بنى تحتية مستدامة، وتحقيق التوازن البيئي، الوصول لذوي الإعاقة ،بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن حول العالم.

وسيتزامن انعقاد المنتدى لهذا العام مع اليوم العالمي ل HABITAT، مما سيمنح المشاركين فرصة فريدة للانخراط في نقاشات معمّقة حول تمويل الإسكان، تطبيق مبادئ الاستدامة، تبنّي الابتكار، ودعم التحول الاجتماعي والاقتصادي.
وتجدر الإشارة إلى أن المهندسة أسيل المجالي تتمتع بخبرة هندسية متعددة الجوانب تمتد لأكثر من 12 عامًا في مجالات التصميم المعماري، التخطيط المستدام، إدارة تنفيذ المشاريع، وإدارة المرافق، وقد قادت العديد من المشاريع الوطنية والدولية الرائدة.

كما تُعرف المجالي بشغفها في الدفاع عن الاستدامة والإدماج الاجتماعي، ومشاركتها الفاعلة في مبادرات مجتمعية وإنسانية تركز على التنمية الشاملة وعدم تهميش أي فئة في المجتمع. انتخابات 


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