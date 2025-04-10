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ارتفاع قياسي وتاريخي جديد بأسعار الذهب في الأردن

10 أبريل 2025
ارتفاع قياسي وتاريخي جديد بأسعار الذهب في الأردن

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، إلى مستوى قياسي جديد في التسعيرة الثانية، وفقًا للائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبحسب التسعيرة، ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين في محال الصاغة بمقدار 80 قرشًا للغرام مقارنة مع التسعيرة السابقة، ليبلغ 64.30 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 62.30 دينارًا للغرام.
كما ارتفعت أيضًا أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 في المحال لتبلغ 73.80 دينارًا و57.20 دينارًا و43.40 دينارًا على التوالي.


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