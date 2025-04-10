65 مليون دولار قرض ميسر لتطوير ميناء الغاز المسال في العقبة

وطنا اليوم:جرى، الخميس، توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال، خلال الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي انعقد في الكويت.

وترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، الوفد الأردني في الاجتماع، الذي شهد مناقشة أنشطة الصندوق والوضع المالي لعام 2024.

كما جرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية لمدة 5 سنوات، التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحفيز القطاع الخاص، بتمويل يصل إلى 690 مليون دولار.

وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي وهي مبنية على محورين أساسيين: المحور الأول “تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، ويندرج تحته التدخلات التالية: تحسين الأمن المائي، تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الوصول إلى تعليم مهني ذو نوعية جيدة”، والمحور الثاني “إطلاق امكانيات القطاع الخاص، ويندرج تحته التدخلات التالية: تمويل الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية ودعم التوسع الاقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل وصول القطاع الخاص للسوق العالمي”.

كما شارك الوفد الأردني في اجتماع مجلس الإشراف على صندوق بادر لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات الواردة على جدول الاجتماع وتمت المصادقة على التقرير السنوي عن انشطة صندوق بادر لعام 2024، وتعيين مدققي حسابات الصندوق للسنة المالية 2026.

ومنذ تأسيسه، مول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 51 مشروعاً في الأردن بين عامي 1975 و2023، تمحورت حول قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، إلى جانب القطاعات الإنتاجية.