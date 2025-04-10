روسيا والولايات المتحدة تتبادلان مجموعة من السجناء في الإمارات

وطنا اليوم:أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اليوم الخميس بوساطة إماراتية تنفيذ عملية لتبادل الموقوفين والسجناء مع الولايات المتحدة في مطار أبو ظبي.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: “في 10 أبريل الجاري عاد المواطن الروسي آرتور بتروف إلى وطنه عبر مطار أبو ظبي بوساطة إماراتية، بعد أن احتجز بطلب أمريكي عام 2023 في قبرص التي سلمته لواشنطن عام 2024، حيث اتهم بانتهاك قانون مراقبة الصادرات وكان معرضا للسجن 20 عاما في الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان: “تم استبدال بيتروف بالمواطنة الأمريكية كسينيا كاريلينا التي تحمل الجنسية الروسية، وحُكم عليها في روسيا بالسجن 12 عاما بتهمة الخيانة العظمى وتقديم مساعدة مالية لدولة أجنبية. وفي أبريل 2025 صدر عفو رئاسي عنها في روسيا قبل تسليمها لواشنطن”.

وأعرب الأمن الفدرالي الروسي عن امتنانه للإمارات على الوساطة والمساعدة في عملية التبادل.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن عملية لتبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة جرت اليوم الخميس في الإمارات.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن التفاوض على التبادل تم بين مسؤول استخباراتي روسي كبير، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون راتكليف الذي كان حاضرا في مطار أبو ظبي أثناء عملية التبادل.

وقال متحدث باسم المخابرات المركزية الأمريكية إن عملية التبادل هذه تؤكد أهمية الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا.