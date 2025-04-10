ليالٍ باردة تنتظر الأردنيين تستدعي ارتداء الملابس الدافئة

وطنا اليوم:أفادت آخر البيانات الصادرة عن مركز “طقس العرب” الإقليمي باستمرار تأثير كتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من شرق أوروبا، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في الأردن الجمعة والسبت، مع أجواء باردة نسبيًا نهارًا وباردة ليلًا.

وبحسب التوقعات، تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى في العاصمة عمان والمناطق الجبلية حوالي 12 درجة مئوية الجمعة.

ويسود طقس بارد نسبيًا، مع ظهور كميات من السحب على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من الأمطار شمال ووسط المملكة، خاصة السبت.

وتنخفض درجات الحرارة ليلًا، حيث تصل إلى 6-8 درجات مئوية في عمان والمرتفعات والسهول الشرقية، مما يستدعي ارتداء ملابس دافئة، خاصة لسكان المناطق الجبلية. كما يُتوقع تشكل الضباب فوق قمم المرتفعات، مع رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات الجمعة

عمان: العظمى 12° – الصغرى 7° (الجمعة) | العظمى 13° – الصغرى 7° (السبت)

إربد: العظمى 16° – الصغرى 7° (الجمعة) | العظمى 16° – الصغرى 9° (السبت)

السلط: العظمى 14° – الصغرى 9° (الجمعة) | العظمى 15° – الصغرى 8° (السبت)

الكرك: العظمى 14° – الصغرى 6° (الجمعة) | العظمى 16° – الصغرى 7° (السبت)

العقبة: العظمى 22° – الصغرى 11° (الجمعة) | العظمى 23° – الصغرى 13° (السبت)