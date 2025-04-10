تهنئة من الأستاذ الدكتور فايز عبد الكريم الفالح لأخيه الدكتور سلطان عبد الكربم الفالح بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة

وطنا اليوم:بطاقة تهنيئة من الأستاذ الدكتور فايز عبد الكريم الفالح لأخيه الدكتور سلطان عبد الكربم الفالح بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في الاقتصاد السياسي من جامعة مؤتة

لله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه …

“العلمُ مغرسُ كلِّ فخرٍ فافتخر

وَاحُذَرْ يَفُوتُك فَخْرُ ذَاكَ المغْرَسِ

واعلم بأنَّ العلم ليس ينالهُ

مَنْ هَمُّهُ في مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ” .

أهنئ ونفسي فيك أخي العزيز الدكتور “سلطان عبد الكربم الفالح” وأَعْضَادُكَ . الأستاذ الدكتور “نافل عبد الكربم الفالح” . الرائد ” فراس عبد الكريم الفالح” . الرائد الركن ” محمد عبد الكربم الفالح” . الأستاذ “نايف عبد الكريم الفالح” وأخواتك وعائلتك الصغيرة ؛ بمناسبة حصولك على درجة الدكتوراة بالعلوم السياسية مُكللاً جهودك ومسيرتك العلميّة بها . متمنيّن لك التوفيق والنجاح في مسيرتك المهنيّة المستقبليّة .

لقد وضعت بصمة مشرقة في سماء العلم ، وأصبحت مثالاً يُحتذى به في التفوّق والتميز .

ممّا يجعلني القول : إنّ هذا الإنجاز ليس فقط فخراً لك ؛ بل هو فخراً لعائلتك وجامعتك ومجتمعك بأسره . ها أنتَ اليوم قد وجدت مكانك بين صفوف العلماء والمبدعين، وأصبحت من الّذين يُشار إليهم بالبنان من بين الكثيرين . فرحم الله أبي غرّة المجد فينا .

“فَلَعَلَّ يَوْماً إنْ حَضَرْتَ بِمَجْلِسٍ

كنتَ الرئيس وفخرّ ذاك المجلسِ ” .

“الإمام الشافعي”