بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

تهنئة من الأستاذ الدكتور فايز عبد الكريم الفالح لأخيه الدكتور سلطان عبد الكربم الفالح بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة

10 أبريل 2025
تهنئة من الأستاذ الدكتور فايز عبد الكريم الفالح لأخيه الدكتور سلطان عبد الكربم الفالح بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة

وطنا اليوم:بطاقة تهنيئة من الأستاذ الدكتور فايز عبد الكريم الفالح لأخيه الدكتور سلطان عبد الكربم الفالح بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في الاقتصاد السياسي من جامعة مؤتة

لله الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه …
“العلمُ مغرسُ كلِّ فخرٍ فافتخر
وَاحُذَرْ يَفُوتُك فَخْرُ ذَاكَ المغْرَسِ
واعلم بأنَّ العلم ليس ينالهُ
مَنْ هَمُّهُ في مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ” .
أهنئ ونفسي فيك أخي العزيز الدكتور “سلطان عبد الكربم الفالح” وأَعْضَادُكَ . الأستاذ الدكتور “نافل عبد الكربم الفالح” . الرائد ” فراس عبد الكريم الفالح” . الرائد الركن ” محمد عبد الكربم الفالح” . الأستاذ “نايف عبد الكريم الفالح” وأخواتك وعائلتك الصغيرة ؛ بمناسبة حصولك على درجة الدكتوراة بالعلوم السياسية مُكللاً جهودك ومسيرتك العلميّة بها . متمنيّن لك التوفيق والنجاح في مسيرتك المهنيّة المستقبليّة .

لقد وضعت بصمة مشرقة في سماء العلم ، وأصبحت مثالاً يُحتذى به في التفوّق والتميز .
ممّا يجعلني القول : إنّ هذا الإنجاز ليس فقط فخراً لك ؛ بل هو فخراً لعائلتك وجامعتك ومجتمعك بأسره . ها أنتَ اليوم قد وجدت مكانك بين صفوف العلماء والمبدعين، وأصبحت من الّذين يُشار إليهم بالبنان من بين الكثيرين . فرحم الله أبي غرّة المجد فينا .

“فَلَعَلَّ يَوْماً إنْ حَضَرْتَ بِمَجْلِسٍ
كنتَ الرئيس وفخرّ ذاك المجلسِ ” .
“الإمام الشافعي”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:44

كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

05:35

استغلهما القراصنة بشكل نشط.. ثغرتان أمنيتان تهددان هواتف “أندرويد”

04:40

اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

03:37

بسبب حمار.. سيدة أجنبية تعتدي على شاب مصري

02:33

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

00:15

القضاة: تراجع تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن بعد سقوط الأسد

23:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

22:49

المواطن طارق المومني يعثر على حقيبة بداخلها 4 آلاف يورو وأجهزة خلوية ويسلمها للأمن في إربد

21:35

رسالة عتب !! إلى الأخت التي تحمل في قلبها غصة الأرض المغصوبة، وتحت جلدها نبض الدم الواحد…

20:58

مصادر تكشف : بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا

20:25

د. ذوقان عبيدات يكتب: بين قَهرَين!! الإخوان والحكومة!

20:21

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

وفيات
وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025وفيات الأربعاء 9 – 4 – 2025وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في ذمة اللهحسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر