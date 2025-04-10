ألف مبارك للدكتور بشار الجبور

وطنا اليوم:نتقدم بأسمى وأصدق آيات التهنئة والتبريك من الأخ بشار سعود الخرباش الجبور بمناسية حصوله على درجة الدكتوراه في “العلوم السياسية”

من جامعة مؤتة بتقدير امتياز، عن أطروحته المتميزة بعنوان: “الدور الروسي في تغيير بنية النظام الدولي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية”، والتي أُجيزت من لجنة علمية مشكّلة من نخبة من الأساتذة المتخصصين.

كل الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح، ومزيد من الإنجازات لخدمة الأردن العزيز تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

ألف ألف مبروك دكتور بشار، وإلى مزيد من التألق والتميز