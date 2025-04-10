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رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان الوزير الفايز

10 أبريل 2025
رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان الوزير الفايز

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الخميس، في تشييع جثمان الوزير الأسبق عيد زعل الكنيعان الفايز، بمنطقة منجا في لواء الجيزة بمحافظة العاصمة.
ونقل العيسوي خلال مشاركته في تشييع جثمان الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الفايز وعموم عشائر بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، مشيداً ببصماته الواضحة في مختلف مواقع المسؤولية التي تبوأها وإسهاماته الجليلة في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية.
وشغل الفقيد مواقع حكومية متعددة منها، وزير للداخلية ووزير للعمل ووزير للشباب والرياضة ووزير للدولة في حكومات مختلفة.
والراحل من مواليد العام 1945 وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص السياسة والاقتصاد من جامعة بيروت العربية وبدأ خدمته في القطاع العام قبل أكثر من 40 عاما، حيث شغل مناصب عديدة منها مستشار في الديوان الملكي الهاشمي ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني.
كما كان المرحوم الحاصل على وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ذا نشاط بارز في المجالات التربوية والخدمية والحياة العامة وإصلاح ذات البين.


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