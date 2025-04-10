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الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية المضادة على المنتجات الأميركية 90 يوما

10 أبريل 2025
الاتحاد الأوروبي يعلق الرسوم الجمركية المضادة على المنتجات الأميركية 90 يوما

وطنا اليوم:أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس أن الاتحاد الأوروبي سيعلّق رسومه الجمركية المضادة على المنتجات الأميركية لتسعين يوما بهدف “إعطاء فرصة للمفاوضات”.
وأضافت عبر منصة اكس “إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ”.
في الأشهر الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة ثلاث مرات رسوما جمركية شملت الاتحاد الأوروبي.
أولا، الرسوم على الصلب والألمنيوم، ثم على السيارات، وأخيرا الرسوم الجمركية بنسبة 20% على جميع المنتجات الأوروبية.
وعصر الأربعاء، اعتمدت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أول تدابيرها المضادة: رسوم على حزمة من المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية وفول الصويا والدواجن ردا على تلك المفروضة على المعادن.
وللرد على الرسوم الجمركية الأخرى (السيارات والـ 20% العامة)، كان من المقرر تقديم إجراءات في بداية الأسبوع المقبل.
وبعد أيام من إشعال حرب تجارية عالمية هزّت الأسواق، أعلن دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما بعد دخولها حيز التنفيذ صباح الأربعاء.
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية “إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ”.


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