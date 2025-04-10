الاحتلال يهدم منازل بالخليل وطولكرم ويفرغ شاحنة خنازير بالقرب من مخيم نور شمس

وطنا اليوم:هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عدة منازل في طولكرم والخليل، فيما عمدت إلى نشر الخنازير في منطقة مجاورة لمخيم نور شمس بطولكرم الذي يتعرض لعدوان منذ 74 يوميا على التوالي.

ففي طولكرم هدم جيش الاحتلال منزلين مأهولين، أحدهما لعائلة الأسير محمد شحرور بعد تفجيره ومحاصرة المنطقة.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية شوفة بحجة البناء بدون ترخيص، وترافقت عملية الهدم مع إطلاق الجنود قنابل وأعيرة مطاطية لتفريق أصحاب المنزل ومتضامين معهم، مما أدى لإصابة أحدهم.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة شقبا غرب مدينة رام الله تمهيداً لهدم منازل وتجريف أراض في البلدة.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين جنوب رام الله صباح اليوم.

وقد نشرت قوات الاحتلال دوريات راجلة داخل الأحياء وأغلقت بعض الشوارع ومنعت الحركة فيها تزامناً مع توجه الطلاب إلى المدارس. وتابعت المصادر أن قوات الاحتلال انسحبت من المخيم دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية حيث دهمت عددا من منازل المواطنين، واعتدت على سكانها.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الاقتحام طفلًا وشابًا. وقد استمرت عمليات التفتيش ساعات، تخللتها اعتداءات على بعض الشبان.

وفي الخليل، ذكرت مصادر أن آليات الاحتلال بدأت هدم منزلين في قرية الريحية جنوب المدينة بالضفة الغربية.

سابقة خطيرة

وفي سابقة خطيرة، فرغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، شاحنة كبيرة محملة بالخنازير في منطقة إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا، المحاذية لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن جنود الاحتلال أنزلوا عددا كبيرا من الخنازير في محيط المنطقة، في سابقة استفزازية تهدد سلامة المواطنين وتثير مخاوف من استخدام هذه الحيوانات كوسيلة لترهيبهم وإلحاق الضرر بالممتلكات.

كما أقامت قوات الاحتلال حاجزا طيارا في الشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، مما أدى إلى تعطيل حركة السير وصعوبة مرور المواطنين ومركبات الإسعاف.

ودهمت قوات الاحتلال أحد المقاهي، وحققت مع عدد من الشبان الموجودين بداخله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما شهد شارع المقاطعة في الحي الشرقي للمدينة استنفارا مكثفا لقوات الاحتلال، تخلله نصب حواجز طيارة وتفتيش دقيق للمركبات، ضمن سلسلة المداهمات التي تتعرض لها المدينة طوال أيام العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها (طولكرم ونور شمس).

اعتقالات وإصابات

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 4 مواطنين، بينهم صحفي، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية وأمنية بأن جيبات احتلالية اقتحمت عدة أحياء في المنطقة الشرقية والغربية والوسطى من المدينة، ودهمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 4 مواطنين.

وفي بلدتي حلحول ودورا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 مواطنين، كذلك عددا من العمال في بلدة ترقوميا، بمحافظة الخليل.

وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوبا، وأغلقت مداخله كافة، في حين انتشر جنود الاحتلال داخل الأزقة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي أريحا، أصيب 4 فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال عند حاجز عسكري شمال المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات من الشبان نتيجة اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب، لدى مرورهم عن حاجز “البنانا” شمال مدينة أريحا.

وفي العيزرية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، جنوب شرق القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على مخيم بلاطة شرق نابلس لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع تصعيد عدوانها المستمر على مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمالي الضفة الغربية.

وتحذر السلطة الفلسطينية من أن هذا العدوان يأتي ضمن تحركات تل أبيب لضم الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل، مما يعني تقويض إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الاحتلال ومستوطنوه عدوانهم على الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و800 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب تل أبيب بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.