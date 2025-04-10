عمان الأهلية تنظّم السبت القادم ندوتها الأولى لثلاثة أساتذة من أبرز العلماء والأطباء عالمياً

وطنا اليوم:برعاية الاستاذ الدكتورساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية تنظم الجامعة الندوة الاولى لثلاثة أساتذة فخريين من أبرز العلماء والأطباء عالميا يوم السبت القادم 12-4-2025 على تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا .

وسيقدم في هذه الندوة الاساتذة المرموقين دولياً محاضرات متميزة في مجالاتهم، والتي ستسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال البحث العلمي والطبي، وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتبادل الأفكار والخبرات، كما ستكون فرصة قيمة لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في جامعة عمان الأهلية للاستفادة من تجارب العلماء الضيوف.

والأساتذة هم:

Prof. Ole Petersen

مدير فرع الأكاديمية الأوروبية في جامعة Cardiff University في المملكة المتحدة، والذي سيقدم محاضرة بعنوان: “كيفية تمكين البحوث عالية الجودة في الدول ذات الموارد المحدودة”.

Prof. Peter Hegyi

مؤسس ورئيس مركز الدراسات الطبية الانتقالية في Semmelweis University

والذي سيعرض محاضرة بعنوان: “من العلم إلى المجتمع: ترجمة التعليم والبحث العلمي إلى تأثير واقعي”.

Prof. Shahrokh Shariat

مدير المركز المتكامل للرعاية بمرضى السرطان في جامعة فيينا الطبية، والذي سيلقي محاضرة بعنوان: “الطريق إلى النجاح في العمل الأكاديمي”.