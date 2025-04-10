مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الناصر والزعبي والغويري وداوود ومطير

وطنا اليوم -مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، بتقديم واجب العزاء إلى عدة عائلات أردنية.

في محافظة العاصمة، زار العيسوي بيت عزاء الوزير الأسبق فالح الناصر، حيث نقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الناصر، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كما زار بيت عزاء المرحومة فاطمة محمد العابد، والدة مدير عام قناة المملكة جعفر الزعبي، ونقل تعازي القيادة الهاشمية إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الزعبي.

في منطقة أبو الزغيان بمحافظة الزرقاء، قدم العيسوي واجب العزاء لعشيرة الغويري بوفاة الشرطيين أحمد محمد الغويري ومعتز محمد الغويري، ناقلاً تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين.

كما زار بيت عزاء محمد مطلق داوود، وقدم تعازي القيادة الهاشمية إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة داوود.

وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة دينا طلال الحجاوي، زوجة نعمان مطير، وعموم عشيرة مطير.

رافق العيسوي في هذه الزيارات مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية، الدكتور أحمد الخلايلة.