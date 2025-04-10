بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الناصر والزعبي والغويري وداوود ومطير

10 أبريل 2025
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الناصر والزعبي والغويري وداوود ومطير

وطنا اليوم -مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قام رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، بتقديم واجب العزاء إلى عدة عائلات أردنية.

في محافظة العاصمة، زار العيسوي بيت عزاء الوزير الأسبق فالح الناصر، حيث نقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الناصر، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كما زار بيت عزاء المرحومة فاطمة محمد العابد، والدة مدير عام قناة المملكة جعفر الزعبي، ونقل تعازي القيادة الهاشمية إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة الزعبي.

في منطقة أبو الزغيان بمحافظة الزرقاء، قدم العيسوي واجب العزاء لعشيرة الغويري بوفاة الشرطيين أحمد محمد الغويري ومعتز محمد الغويري، ناقلاً تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين.

كما زار بيت عزاء محمد مطلق داوود، وقدم تعازي القيادة الهاشمية إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة داوود.

وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، نقل العيسوي تعازي جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة دينا طلال الحجاوي، زوجة نعمان مطير، وعموم عشيرة مطير.

رافق العيسوي في هذه الزيارات مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، كنيعان البلوي، وإمام الحضرة الهاشمية، الدكتور أحمد الخلايلة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:44

كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

05:35

استغلهما القراصنة بشكل نشط.. ثغرتان أمنيتان تهددان هواتف “أندرويد”

04:40

اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

03:37

بسبب حمار.. سيدة أجنبية تعتدي على شاب مصري

02:33

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

00:15

القضاة: تراجع تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن بعد سقوط الأسد

23:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

22:49

المواطن طارق المومني يعثر على حقيبة بداخلها 4 آلاف يورو وأجهزة خلوية ويسلمها للأمن في إربد

21:35

رسالة عتب !! إلى الأخت التي تحمل في قلبها غصة الأرض المغصوبة، وتحت جلدها نبض الدم الواحد…

20:58

مصادر تكشف : بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا

20:25

د. ذوقان عبيدات يكتب: بين قَهرَين!! الإخوان والحكومة!

20:21

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

وفيات
وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025وفيات الأربعاء 9 – 4 – 2025وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في ذمة اللهحسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر