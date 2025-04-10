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اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية

10 أبريل 2025
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، حفل تخريج دورة إعداد وتأهيل مستجدات الشرطة النسائية، والذي أُقيم في معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية.
ويأتي هذا التخريج ضمن الخطة التدريبية الشاملة لمديرية الأمن العام، والتي تهدف إلى تعزيز كوادرها البشرية، من خلال إعداد وتأهيل منتسبيها وفق برامج تدريبية متطورة تراعي طبيعة المهام الأمنية والإنسانية المناطة بهم.
وشملت الدورة تدريبات عملية ومناهج تعليمية حديثة في المهارات الشرطية والعلوم الأمنية، ما أسهم في تمكين الخريجات من اكتساب الخبرات والمعارف اللازمة لأداء واجباتهن بكفاءة عالية في مختلف مجالات العمل الأمني.
وتضمنت فعاليات الحفل استعراضًا عسكريًا للخريجات بنظامي المسير البطيء والعادي، عكس المستوى المتميز الذي بلغنه خلال فترة التدريب، كما أدّت الخريجات قسم الوفاء والإخلاص للوطن والقيادة والدستور.
وفي ختام الحفل، الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وجمع من أهالي الخريجات، قام اللواء المعايطة بتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية على مستحقيها.


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