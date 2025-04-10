طهران تلوح بطرد مفتشي الوكالة الدولية وإخفاء اليورانيوم المخصب

وطنا اليوم:هدد علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني بأن استمرار التهديدات ووضع إيران في أجواء الهجوم العسكري قد تؤدي إلى إخراج مفتشي الوكالة وقطع التعامل معها، ونقل اليورانيوم إلى أماكن آمنة.

وكتب شمخاني عبر حسابه في منصة “إكس”: “استمرارالتهديدات الخارجية ووضع إيران في أجواء الهجوم العسكري قد تؤدي إلى إجراءات ردعية كإخراج مفتشي الوكالة الدولية وقطع التعامل معها”.

وفي منشور سابق له أيضا على “إكس” أكد شمخاني أن “القوة النووية الإيرانية كتكنولوجيا وطنية، راسخة ولا رجعة فيها ولا يمكن القضاء علیها”.

وأضاف: “الطاقة النووية السلمية التي تمتلكها إيران هي عبارة عن سلسلة كاملة من المنجم إلى المنتج النهائي وهي ليست مكسبا علميا فحسب، بل أنها دافع حيوي في مجالات الطب والطاقة والزراعة والبيئة”.

ويوم أمس، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد الأعلى علي خامنئي سمح بمفاوضات “غير مباشرة فقط مع الولايات المتحدة لأننا لا نثق بها”.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن “إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق”.

وفي الخامس من أبريل الجاري، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من امتلاكها احتياطيات من اليورانيوم المخصب.