جمعية متخصصة بالرفق بالحيوان لجمع الكلاب الضالة في العقبة

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الأربعاء الموافقة على دعم جمعية متخصصة بالرفق بالحيوان لغايات توفير الإمكانيات اللازمة لجمع الكلاب الضالة في المدينة.

كما قرر مجلس المفوضين الموافقة على اعتماد هوية العقبة الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الأشهر القادمة.

ويأتي هذا القرار الذي جاء بعد إجراء سلسلة من اللقاءات التشاركية مع كافة القطاعات في العقبة والمجتمع المحلي، وان الهوية تمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية، حيث إن الهوية الجديدة تمثل طموح العقبة لتكون وجهة استثمارية وسياحية متكاملة، بما يتماشى مع الرؤى الملكية السامية واستراتيجية السلطة.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على تأجير شركة استثمارية متخصصة في التعدين قطعة أرض بمساحة 300 دونم شريطة إقامة مصنع متخصص في منطقة العقبة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في دعم وتحفيز المستثمرين وتشجيع الاستثمار في منطقة العقبة من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية، حيث إن هذا المشروع مشروط بإقامة مصنع لغايات ايجاد وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الإنتاج والصناعة المحلية.

قرر مجلس المفوضين الموافقة على إقامة قمة دولية في منطقة العقبة متخصصة بالاستدامة في السياحة والاستثمار والابتكار خلال العام 2025 بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للعقبة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة وخطتها الاستراتيجية 2024-2028 حيث تهدف القمة إلى تعزيز مكانة العقبة كوجهة مرنة ومستدامة، مع جذب الابتكارات والمستثمرين الإقليميين والدوليين من قطاع السفر والسياحة إلى العقبة والأردن بشكل عام.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على تخصيص قطعة أرض لمكب الانقاض في لواء القويرة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية سلطة منطقة العقبة في تحسين جودة الحياة في لواء القويرة ومنع الطرح العشوائي للانقاض، حيث إن قطعة الأرض المخصصة تقع بجانب مكب النفايات المعتمد لمجلس الخدمات المشتركة وبلدية القويرة.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للجهات المختصة في التعامل مع الكلاب الضالة وتوفير الأماكن المخصصة لرعاية تلك الحيوانات بعيداً عن الأماكن العامة والشوارع والاحياء السكنية.

وقرر مجلس الموافقة المساهمة في دعم مشاركة شاب ريادي من مدينة العقبة في رالي الأردن الدولي للعام 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية السلطة في دعم وتمكين الشباب الريادي الرياضي في مدينة العقبة، حيث تعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها على المستوى المحلي في السباقات الدولية لرياضة الرالي، حيث تعزز هذه المشاركة التسويق والترويج لمنطقة العقبة على خارطة الرياضات والمسابقات العالمية.

وقرر مجلس المفوضين الموافقة على مجموعة من القرارات الادارية والتنظيمية في منطقة العقبة