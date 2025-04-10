ضبط معمل للسمن البلدي مخالف للاشتراطات الصحية في الكرك

وطنا اليوم:أعلنت بلدية الكرك الكبرى مساء أمس الاربعاء بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبط معمل غير مرخّص يُعنى بتصنيع مادة “السمن البلدي” بطرق غير قانونية ومخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وبحسب بيان البلدية فقد أظهرت نتائج التفتيش قيام المعمل بخلط مواد غير مطابقة لمواصفات السمن البلدي، وإعدادها بطريقة تهدف إلى إظهار المزيج النهائي على أنه منتج مطابق للمادة الأصلية، في مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الناظمة لسلامة وجودة الغذاء.

وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المعمل، وإغلاق الموقع أصولياً بالشمع الأحمر .