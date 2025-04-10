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ارتفاع الذهب محليا بواقع دينار و20 قرشا للغرام

10 أبريل 2025
ارتفاع الذهب محليا بواقع دينار و20 قرشا للغرام

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الخميس، 63.50 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 61.50 دينار لجهة الشراء.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 73 دينارا و56.50 و42.90 دينار على التوالي.


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