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الأوقاف تحذر من حملات وهمية وإعلانات احتيال لتأشيرات الحج

10 أبريل 2025
الأوقاف تحذر من حملات وهمية وإعلانات احتيال لتأشيرات الحج

وطنا اليوم:حذرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين من الانسياق خلف حملات وهمية وإعلانات احتياليّة تزعُم تنظيمها رحلات بتأشيرات حج (المُجاملة) أو حج (البَّدل).
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن ما يتم تداوله من منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُرجى عدم التجاوب معه خوفا من الوقوع ضحية عمليات احتيال.


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