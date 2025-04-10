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المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

10 أبريل 2025
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء أمس الأربعاء من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.
وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبّقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير مختلف قدراتها وإمكاناتها لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


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