الحكومة تدعو الأردنيين إلى المشاركة بيوم العلم

وطنا اليوم:قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الخميس، إن الحكومة ومؤسساتها وضعت برامج متنوعة للاحتفال بيوم العلم باعتباره مناسبة وطنية لها رمزية وجدانية.

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت خطة وطنية للاحتفال بيوم العلم في العاصمة وسائر المحافظات والقطاعات الرسمية والشعبية.

وقالت الوزارة في بيان إن الاحتفال بيوم العلم هذا العام باعتباره مناسبة وطنية جامعة ترسّخ رمزية العلم الأردني ودلالاته الوطنية.

وأضافت “يستذكر الأردنيون في هذا اليوم معاني التضحية والفداء التي بذلها الآباء والأجداد ليبقى علمنا شامخا، مشكلا ذاكرة وطن وسيرة أبطاله العطرة، حاضرا في كل المناسبات والاحتفالات الرسمية والوطنية والشعبية”.

وتتضمن الخطة الوطنية التي جرى تنسيقها بين جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية تنفيذ فعاليات وبرامج ميدانية وإعلامية تعكس وتؤكد معاني الفخر والولاء وترسخ العلم في المشهد البصري والسلوك المجتمعي على امتداد محافظات المملكة.

ودعا وزير الثقافة المواطنين والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الشبابية والثقافية وطلبة المدارس والجامعات والأسر الأردنية على امتداد الوطن إلى المبادرة بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية.

​وتتضمن الفعالية الرئيسة التي تبدأ في الساعة 12 ظهر الأربعاء الموافق 16 نيسان، رفع العلم في الموقع المخصص للاحتفال وبشكل موحد في جميع محافظات المملكة.

كما تتضمن الفعالية التي اعتمدت شعارات “علمنا عالٍ” ضمن فعاليات يوم العلم الأردني، توزيع أعلام على المواطنين والمنازل والسيارات لرفعها في الأحياء وعلى السواري والأعمدة في الشوارع الرئيسة، وتجهيز لوحات إلكترونية بالعلم والشعارات، وإضاءة المدرج الروماني، ورفع العلم في ساحات المدارس، بالإضافة إلى مسير طلابي نحو متحف الحياة البرلمانية، وإطلاق الهوية البصرية للحملة، وفعالية مسائية تنظمها وزارة الثقافة في منطقة جبل عمّان.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسّان، أوعز لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بالتحضير لهذه المناسبة الوطنية، ورفع العلم الأردني على مبانيها بالقياسات المتعددة ومتابعة الصفحة الرسمية لحملة “علمنا عال”.