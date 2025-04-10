في الذكرى الـ104 لتأسيسها.. الأمن العام مسيرة وطنية راسخة في حفظ الأمن وبناء الدولة

وطنا اليوم:احتفاء بمسيرة تمتد لأكثر من قرن من العطاء والبذل، تنظم مديرية الأمن العام يوم غد الجمعة الموافق 11 نيسان 2025، فعاليات وطنية مميزة بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيسها، تحت شعار “مئة وأربعة أعوام من الأمن”، وذلك في كل من العاصمة عمّان ومدينة العقبة.

وتقام الفعالية الرئيسية في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتتضمن معرضاً للآليات والمعدات الأمنية، إضافة إلى فعاليات توعوية وتثقيفية.

كما يشارك في الفعالية فرسان الأمن العام والهجانة وموسيقات الأمن العام، إلى جانب تشكيلات مختلفة من المديرية، في استعراض يروي حكاية تطور المؤسسة الأمنية الأردنية منذ نشأتها وحتى اليوم.

وبالتزامن مع ذلك، تنطلق في محافظة العقبة فعالية مشابهة، تبدأ من دوار الشريف الحسين بن علي باتجاه متحف الأمن العام في المنطقة السابعة، حيث سيُقام عرض ميداني لفرسان الأمن العام والهجانة، ومواكب للآليات الحديثة التابعة لتشكيلات المديرية، ترافقها موسيقات الأمن العام.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيداً على الاعتزاز الوطني الكبير بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام، منذ انطلاقتها الأولى التي بدأت مع تأسيس الدولة الأردنية، واستمرت عبر الأجيال، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين للمشاركة في هذه الاحتفالات، ومشاركة رجال الأمن العام فرحتهم في هذه المناسبة العزيزة، التي تجسد روح الانتماء والتقدير للمسيرة الأمنية المتميزة التي يحظى بها الأردن.