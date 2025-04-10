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ردا على ماكرون.. ساعر: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب

10 أبريل 2025
ردا على ماكرون.. ساعر: الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة للإرهاب

وطنا اليوم:رحبت وزيرة فلسطينية، مساء الأربعاء، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أنها ستكون “خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابكيان شاهين لوكالة فرانس برس إن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين “سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين”.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن أي “اعتراف أحادي بدولة فلسطينية وهمية، من أي دولة، في ظل الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للإرهاب ودعما لحماس”.
وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “هذه الإجراءات لن تُقرّب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا، بل على العكس: تُبعدها أكثر”.
وكان ماكرون أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل.
وقال في مقابلة على قناة “فرانس 5”: “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذا القرار لن يكون بهدف إرضاء أي طرف بعينه، بل لأنه “سيكون عادلا”، وفقا لما ذكره.
وأكد ماكرون في حديثه أنه يسعى لأن تكون فرنسا جزءا من “الديناميكية” الداعمة لهذا الاعتراف.
وتابع: “هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة”.


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