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مدير إدارة التنفيذ القضائي ‏يكرم النقيب النابلسي

10 أبريل 2025
مدير إدارة التنفيذ القضائي ‏يكرم النقيب النابلسي

وطنا اليوم:كرم مدير إدارة التنفيذ القضائي العميد أيمن العلاونة، النقيب صهيب النابلسي من شعبة العمليات والسيطرة، وذلك تقديرا لجهوده المميزة في الميدان، ولتفانيه في تأدية واجباته بكل أمانة واخلاص وكفاءة مهنية عالية.
وأكد العميد العلاونة أن هذا التكريم يأتي حرصا من مديرية الأمن العام وإدارة التنفيذ القضائي على رفع الروح المعنوية لمنتسبيها وتقديرا لما يقدمونه في تنفيذ الواجبات بما يحقق المصلحة العامة في خدمة الوطن والمواطن.


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