بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أكثر من 1.6 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

10 أبريل 2025
أكثر من 1.6 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

وطنا اليوم:وصل عدد الأردنيين المفعّلين للهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” حتى تاريخه 1,614,772 أردنيا وأردنية، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقالت الوزارة إن تحديث الخدمات عبر تطبيق سند مستمر، مشيرة إلى أن هنالك إقبالا على تفعيل الهوية الرقمية عبر “سند” الذي يوفر خدمات حكومية متعددة تشمل جهات حكومية عدة.
وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أنه جرى توفر تأجيل دفتر خدمة العلم “تجريبيا” عبر تطبيق سند الحكومي، بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.
واستعرض التقرير السنوي لرؤية التحديث الاقتصادي 2024 الصادر في شباط 2025، أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2024، والتي تمثلت برقمنة 1530 خدمة حكومية (تراكمي) وتمثل ما نسبته 64% من مجموع الخدمات الحكومية.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.
ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.
وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:44

كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

05:35

استغلهما القراصنة بشكل نشط.. ثغرتان أمنيتان تهددان هواتف “أندرويد”

04:40

اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

03:37

بسبب حمار.. سيدة أجنبية تعتدي على شاب مصري

02:33

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

00:15

القضاة: تراجع تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن بعد سقوط الأسد

23:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

22:49

المواطن طارق المومني يعثر على حقيبة بداخلها 4 آلاف يورو وأجهزة خلوية ويسلمها للأمن في إربد

21:35

رسالة عتب !! إلى الأخت التي تحمل في قلبها غصة الأرض المغصوبة، وتحت جلدها نبض الدم الواحد…

20:58

مصادر تكشف : بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا

20:25

د. ذوقان عبيدات يكتب: بين قَهرَين!! الإخوان والحكومة!

20:21

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

وفيات
وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025وفيات الأربعاء 9 – 4 – 2025وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في ذمة اللهحسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر