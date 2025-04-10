أكثر من 1.6 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

وطنا اليوم:وصل عدد الأردنيين المفعّلين للهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” حتى تاريخه 1,614,772 أردنيا وأردنية، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقالت الوزارة إن تحديث الخدمات عبر تطبيق سند مستمر، مشيرة إلى أن هنالك إقبالا على تفعيل الهوية الرقمية عبر “سند” الذي يوفر خدمات حكومية متعددة تشمل جهات حكومية عدة.

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق أنه جرى توفر تأجيل دفتر خدمة العلم “تجريبيا” عبر تطبيق سند الحكومي، بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

واستعرض التقرير السنوي لرؤية التحديث الاقتصادي 2024 الصادر في شباط 2025، أبرز الإنجازات التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2024، والتي تمثلت برقمنة 1530 خدمة حكومية (تراكمي) وتمثل ما نسبته 64% من مجموع الخدمات الحكومية.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة سند.

وتسعى الحكومة إلى الوصول إلى 3.5 ملايين هوية رقمية مفعّلة والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة في وقت سابق.