وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ مشروع صيانة وتحديث شبكة الإنارة على طريق العدسية – الرامة وصولاً إلى منطقة فنادق البحر الميت، وبتنسيق فني وتنظيمي مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبمشاركة فنية من شركة توزيع الكهرباء، بهدف استبدال وحدات الإنارة الحالية بأخرى حديثة وموفرة للطاقة.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة اليوم، يأتي المشروع في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق الحيوية ورفع كفاءة البنية التحتية للطاقة،

وخلال جولة ميدانية لتفقد سير الأعمال، اطّلع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بحضور مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان، على مراحل تنفيذ المشروع، ومواصفات وحدات الإنارة الجديدة وأثرها المباشر على رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق كفاءة أعلى في مستوى الإنارة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأكد أبو السمن أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتأهيل وتحسين إنارة الطرق وتعزيز السلامة المرورية وبخاصة الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت عطاءات لتوريد أعمدة ووحدات إنارة متطورة، بما يعزز معايير الأمان على الطرق التي تربط المحافظات وتخدم حركة النقل السياحي والتجاري.

بدوره، شدّد السعايدة على أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤدي دورًا محوريًا في الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة في مشاريع إنارة الطرق، والتأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والتنظيمية، ومتابعة ديمومة الخدمة وجودتها وضمان سلامة وأمان مستخدمي الطريق.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان استدامة تشغيل أنظمة الإنارة ورفع مستويات الخدمة، لافتاً إلى أن تحسين كفاءة الإنارة العامة يمثل أحد مرتكزات البنية التحتية للطاقة الحديثة، وينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية.

من جانبها، أوضحت حمدان أن الأعمال تم تقسيمها وفق نطاقات التوزيع الجغرافي، بحيث تتولى شركة الكهرباء الأردنية صيانة الجزء الممتد من جسر مرج الحمام إلى محطة توزين العدسية، فيما تتولى شركة توزيع الكهرباء أعمال الصيانة من محطة التوزين حتى مثلث الموجب، وبإشراف تنظيمي مباشر من الهيئة.

وأضافت أن وزارة الأشغال وفّرت 300 وحدة إنارة LED عالية الجودة.

وتتميز وحدات الإنارة الجديدة بأنها موفّرة للطاقة، صديقة للبيئة، تدعم تقنيات المراقبة والتحكم الذكي، وتوفر إضاءة مريحة وآمنة تقلل من إجهاد العين، ما يعزز سلامة مستخدمي الطريق ويحد من وقوع الحوادث، ويواكب التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والطاقة الذكية، وتحسين جودة البنية التحتية لخدمات الإنارة في المملكة.