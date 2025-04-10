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تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة وتوترات إقليمية متزايدة

10 أبريل 2025
تصعيد إسرائيلي في غزة والضفة وتوترات إقليمية متزايدة

وطنا اليوم:في اليوم الـ24 من استئناف العدوان الإسرائيلي، شنت قوات الاحتلال غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة.
أسفرت الغارات حتى الليلة الماضية عن استشهاد نحو 50 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، كان أعنفها مجزرة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيداً.
في حين هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوسيع العمليات إذا لم تفرج المقاومة عن جميع الرهائن الإسرائيليين.

دعم أميركي متجدد لإسرائيل
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “مزيداً من الوقت” لمواصلة القتال، لكنه قد يطلب إنهاء الحرب قريباً.

دمار واسع في مخيمات الضفة.. الأمعري وبلاطة على خط النار
كشفت صور أقمار صناعية عن دمار كبير في مخيمات جنين، ونور شمس، وطولكرم، نتيجة عمليات الاحتلال المستمرة منذ أكثر من شهرين.
جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه سيبقى متمركزاً وسط هذه المناطق حتى أوائل 2026، مع منع عودة السكان الفلسطينيين.
كما واصل الاحتلال إجراءاته بهدم منازل الفلسطينيين في مخيم جنين، وخاصة عند مدخل حي الدمج، ما أدى إلى نزوح إضافي للأهالي.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري صباح اليوم الخميس، وسط إجراءات عسكرية مشددة.

لقاء سعودي أميركي لبحث التصعيد
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأميركي مارك روبيو في واشنطن.
وناقش الطرفان سبل وقف القتال في غزة، ونزع سلاح حركة المقاومة، بالإضافة إلى أزمات السودان واليمن وأوكرانيا.
الخارجية السعودية أكدت على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق السياسي حول ملفات غزة والسودان واليمن، التي شهدت شن 14 غارة امريكية أمس الأربعاء، أدت إلى مقتل 3 مدنيين.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية إن قواتها استهدفت أكثر من 100 موقع تابع للحوثيين منذ بدء الحملة الجوية.


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