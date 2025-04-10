بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

رفع سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام

10 أبريل 2025
رفع سعر بيع الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام

وطنا اليوم:رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول عدا الأغنام وللشركات المستوردة للمواشي الحية لشهر نيسان الحالي بقيمة 16.5 دينار ليصبح سعر الطن الواحد 240 ديناراً، بدلا من 223.5 دينار، شاملا ضريبة المبيعات مقارنة مع الشهرين الماضيين.
وثبتت الوزارة سعر بيع الشعير المدعوم لمربي الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة بمبلغ 175 دينارا للطن الواحد مقارنة مع الشهرين الماضيين.
وتستوفي الوزارة وفقا للقرار رقم 33 لسنة 2025 مبلغ 1450 دينارا مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.
وأبقى القرار سعر بيع النخالة المدعومة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام بحسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة كما هو بمبلغ 77 دينارا للطن الواحد، فيما رفع سعر بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية من الأبقار والدواجن والإبل والخيول وغيرها، بقيمة 3 دنانير، للطن الواحد، ليصبح سعره 157 ديناراً حسب التعليمات الصادرة عن الوزارة شاملا ضريبة المبيعات.
ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى تنفيذ القرار اعتبارا من الأول من الشهر الحالي ولمدة شهر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:44

كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

05:35

استغلهما القراصنة بشكل نشط.. ثغرتان أمنيتان تهددان هواتف “أندرويد”

04:40

اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

03:37

بسبب حمار.. سيدة أجنبية تعتدي على شاب مصري

02:33

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

00:15

القضاة: تراجع تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن بعد سقوط الأسد

23:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

22:49

المواطن طارق المومني يعثر على حقيبة بداخلها 4 آلاف يورو وأجهزة خلوية ويسلمها للأمن في إربد

21:35

رسالة عتب !! إلى الأخت التي تحمل في قلبها غصة الأرض المغصوبة، وتحت جلدها نبض الدم الواحد…

20:58

مصادر تكشف : بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا

20:25

د. ذوقان عبيدات يكتب: بين قَهرَين!! الإخوان والحكومة!

20:21

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

وفيات
وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025وفيات الأربعاء 9 – 4 – 2025وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في ذمة اللهحسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر