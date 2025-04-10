وطنا اليوم _رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم ٢٢١ اليوم في باريس، بالإجماع، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند “فلسطين المحتلة.

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الأردن يرحب بتبني اليونسكو قرارا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

10 نيسان 2025

00:49

الأردن يرحب بتبني اليونسكو قرارا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

خبرني – رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبنّي المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم ٢٢١ اليوم في باريس، بالإجماع، قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها تحت بند “فلسطين المحتلة”.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن القرار الذي اتّخذه المجلس التنفيذي، اليوم، أعاد مُطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في البلدة القديمة للقدس وأسوارها والتي تستهدف القيمة الاستثنائيّة الثقافية والتاريخية للقدس وتُعرّض تراث المدينة الثقافي للخطر.

وقال السفير القضاة إن هذا القرار يؤكّد ثوابت الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكّد مُجدّدًا على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.