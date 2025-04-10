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زيلينسكي: مستعدون لدفع ثمن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة

10 أبريل 2025
زيلينسكي: مستعدون لدفع ثمن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة

وطنا اليوم_قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده مستعدة لدفع ثمن الدفعة القادمة من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة، بينما لا تزال كييف تنتظر رد من البيت الأبيض بشأن احتمالات إرسال مساعدات حيوية إضافية مستقبلاً.

 

وأضاف زيلينسكي في حديث للصحافيين في كييف، الأربعاء، أن أوكرانيا طلبت مساعدات من واشنطن تتراوح قيمتها بين 30 و50 مليار دولار، وهي مستعدة لدفع ثمنها، إما مباشرة للولايات المتحدة، أو كإسهام في صندوق الصفقة المشتركة للمعادن، الذي لم يتم إنشاؤه بعد، بحسب ما نقلت “بلومبرغ”.

 

وتابع: “لم نطلب حزمة المساعدات القادمة مجاناً”.

 

ويدفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق لمشاركة العائدات المستقبلية من المعادن الأوكرانية، التي يراها تعويضاً عن عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات.


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