بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

3 قتلى بغارات أميركية على صنعاء

10 أبريل 2025
3 قتلى بغارات أميركية على صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس، بمقتل 3 أشخاص في قصف جوي أميركي على منطقة النهدين بمديرية السبعين في صنعاء.

وشنت المقاتلات الأميركية، ليلة الأربعاء/ الخميس، سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في جزيرة كمران، أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر.

 

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، تعرض جزيرة كمران جنوبي محافظة الحديدة لغارات أميركية استهدفت مواقع عسكرية.

ورجحت مصادر عسكرية يمنية أن الغارات الأميركية التي استهدفت الجزيرة انطلقت من بوارج البحرية الأميركية الموجودة في البحر الأحمر.

 

وسبق استهداف الجزيرة، بساعات قليلة، تنفيذ مقاتلات أميركية سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها مواقع جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة توجد في جبل نقم، وأنفاقًا وثكنات في معسكر الجميمة، بالإضافة إلى منطقة رجام في مديرية بني حُشيش شمال شرقي صنعاء.

 

وذكر سكان محليون أنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة صدرت من المواقع المستهدفة عقب استهدافها، فضلًا عن استمرار سماعهم تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي في أجواء سماء صنعاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:44

كوريا الجنوبية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا

05:35

استغلهما القراصنة بشكل نشط.. ثغرتان أمنيتان تهددان هواتف “أندرويد”

04:40

اعتقال عريس في إيطاليا هرب بهدايا الزواج عشية زفافه من

03:37

بسبب حمار.. سيدة أجنبية تعتدي على شاب مصري

02:33

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

00:15

القضاة: تراجع تهريب المخدرات من سورية إلى الأردن بعد سقوط الأسد

23:05

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي اللوزيين

22:49

المواطن طارق المومني يعثر على حقيبة بداخلها 4 آلاف يورو وأجهزة خلوية ويسلمها للأمن في إربد

21:35

رسالة عتب !! إلى الأخت التي تحمل في قلبها غصة الأرض المغصوبة، وتحت جلدها نبض الدم الواحد…

20:58

مصادر تكشف : بشار الجعفري وعائلته حصلوا على اللجوء بروسيا

20:25

د. ذوقان عبيدات يكتب: بين قَهرَين!! الإخوان والحكومة!

20:21

الخيرية الهاشمية تواصل توزيع المياه الصالحة للشرب في غزة

وفيات
وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025وفيات الأربعاء 9 – 4 – 2025وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز في ذمة اللهحسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر