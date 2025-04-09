3 قتلى بغارات أميركية على صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس، بمقتل 3 أشخاص في قصف جوي أميركي على منطقة النهدين بمديرية السبعين في صنعاء.

وشنت المقاتلات الأميركية، ليلة الأربعاء/ الخميس، سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في جزيرة كمران، أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، تعرض جزيرة كمران جنوبي محافظة الحديدة لغارات أميركية استهدفت مواقع عسكرية.

ورجحت مصادر عسكرية يمنية أن الغارات الأميركية التي استهدفت الجزيرة انطلقت من بوارج البحرية الأميركية الموجودة في البحر الأحمر.

وسبق استهداف الجزيرة، بساعات قليلة، تنفيذ مقاتلات أميركية سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها مواقع جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة توجد في جبل نقم، وأنفاقًا وثكنات في معسكر الجميمة، بالإضافة إلى منطقة رجام في مديرية بني حُشيش شمال شرقي صنعاء.

وذكر سكان محليون أنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة صدرت من المواقع المستهدفة عقب استهدافها، فضلًا عن استمرار سماعهم تحليقًا مكثفًا للطيران الحربي في أجواء سماء صنعاء.