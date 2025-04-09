الزميل المصور الصحفي محمد جمال أبو كف إلى عضوية مجلس نقابة الصحفيين

وطنا اليوم – بمناسبة قرب عقد اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الاردنيبن واجراء انتخابات مجلس النقابة للفترة القادمة 2028/2025 يوم الجمعة 18 الشهر الحالي والتي دعا اليها مجلس نقابة الصحفيين عقد عدد من الزملاء المصورين الصحفيين امس الثلاثاء اجتماعاً تم خلاله الموافقة بالاجماع على دعم ترشح المصور الصحفي الزميل محمد جمال ابو كف لعضوية مجلس النقابة لما يتمتع به من احترام وتقدير وكفاءة وكسب ثقة اغلب الزملاء وانه سيكون صوتهم القوي داخل المجلس.

ويتمتع الزميل ابو كف بالخبرة الكافية والعمل الجاد واخلاص كبير لخدمة كافة الزملاء.

يشار الى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة المزمع أجراؤها في الثامن عشر من الشهر الحالي سيؤجل الاجتماع إلى الجمعة التي تليها 25 الشهر الحالي بمن حضر من الزميلات والزملاء المسددين من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، الساعة العاشرة صباحاً في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب كما أن باب الترشح لمركز النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس تم افتتاحه الساعة الثامنة والنصف صباح يوم أمس الثلاثاء 8 الشهر الحالي وسيغلق باب الترشح في الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين 14 الشهر الحالي.

